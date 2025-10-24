Berlin - Nach Schüssen auf zwei Männer in Berlin-Schöneberg erhofft sich die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung. Sie hat das Hinweisportal https://be.hinweisportal.de/buelow50 eingerichtet, auf dem Foto- oder Videoaufnahmen hochgeladen werden können. Zudem bittet die Polizei Menschen, die am 21. Oktober gegen 2.35 Uhr in der Bülowstraße beteiligte Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden.

In der Nacht feuerten bislang Unbekannte zahlreiche Schüsse auf ein Fahrzeug ab. Zwei Insassen im Alter von 22 und 23 Jahren wurden verletzt und kamen laut Polizei ins Krankenhaus. Der oder die Täter flüchteten in einem Auto. Zwei 21-Jährige, die vorher in dem beschossenen Auto saßen, wurden festgenommen. Laut Polizei hatten sie mutmaßliche Drogen bei sich. Ob die Betäubungsmittel möglicherweise Hintergrund für die Schüsse waren, gehört zu den Ermittlungen der Mordkommission.