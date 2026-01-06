Als letzter deutscher Proficlub hat Eintracht Braunschweig mit der Vorbereitung auf die Rückrunde begonnen. Mit dabei ist auch ein Testspieler. Davor musste aber erstmal Schnee geschippt werden.

Braunschweig - Wegen des Wintereinbruchs in Deutschland hat der Trainingsauftakt von Eintracht Braunschweig nach der Weihnachtspause nur unter erschwerten Bedingungen stattfinden können. Mehr als ein Dutzend Mitarbeiter der Geschäftsstelle mussten den Trainingsplatz am Dienstag erst vom Schnee befreien, damit die Zweitliga-Profis nach ihren Leistungstests im Stadioninneren auch noch draußen mit dem Ball trainieren konnten.

Die Braunschweiger haben als letztes Team der Fußball-Bundesliga und 2. Bundesliga die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte wieder aufgenommen. Der Mittelfeldspieler Anas Bakhat absolviert in dieser Woche ein Probetraining, um sich für einen Vertrag bei der Eintracht zu empfehlen. Trainer Heiner Backhaus arbeitete bereits in der vergangenen Saison bei Alemannia Aachen mit dem 25-Jährigen zusammen. Die Braunschweiger suchen vor dem Rückrunden-Start am 16. Januar gegen den 1. FC Magdeburg auch noch eine Verstärkung für den Angriff.