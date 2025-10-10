Der Kassenschlager „Ein Minecraft Film“ bekommt einen zweiten Teil. Das Erscheinungsdatum steht schon fest.

Los Angeles - „Ein Minecraft Film“ wird fortgesetzt. Der zweite Teil des erfolgreichen Kinofilms soll am 23. Juli 2027 in die Kinos kommen und ist bereits in Arbeit, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten. Wie bereits im ersten Teil wird Jared Hess demnach Regie führen und gemeinsam mit Chris Galletta das Drehbuch schreiben.

Der erste Teil der Videospiel-Verfilmung war ein Kassenschlager: In Deutschland knackte „Ein Minecraft Film“ im Frühjahr die Drei-Millionen-Marke an Besucherinnen und Besuchern im Kino, wie der Hauptverband Deutscher Filmtheater (HDF Kino) meldete. Nach Box-Office-Daten spielte der Film an seinem ersten Wochenende in Deutschland fast 9,8 Millionen US-Dollar ein.

Jack Black übernahm im ersten Teil die Rolle des Hauptcharakters Steve, Jason Momoa verkörperte den Außenseiter Garrett „The Garbage Man“ Garrison.