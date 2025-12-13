Erst im Pokal, nun in der Bundesliga: Dresdens Volleyballerinnen kassieren wieder eine Auswärtsniederlage.

Münster - Erst das Aus im Pokal, nun der Dämpfer in der Bundesliga: Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben binnen drei Tagen die zweite Niederlage kassiert. Beim USC Münster unterlag das Team von Trainer Alexander Waibl mit 2:3 (25:17, 22:25, 23:25, 25:21, 12:15). Für die Dresdnerinnen war es im achten Meisterschaftsspiel die zweite Niederlage.

Dem 2:3-Halbfinal-Aus im Pokal beim VfB Suhl schien der entthronte Cupverteidiger eine Trotzreaktion folgen lassen zu wollen. Doch nach dem souveränen Gewinn des ersten Satzes kippte das Spiel. Münster gewann die umkämpften Durchgänge zwei und drei. Danach bäumte sich Dresden noch einmal auf und glich zum 2:2 aus.

Im entscheidenden Tiebreak verwandelte Münsters Brianna Ford nach 2:17 Stunden den Matchball und besiegelte die Niederlage der Gäste. Dresdens Mette Marleen Pfeffer wurde als Spielerin des Spiels ausgezeichnet, erfolgreichste Angreiferin im DSC-Team war Marta Levinska mit 19 Punkten.