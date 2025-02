Köln - Der 1. FC Köln hat vier Tage nach dem unglücklichen Pokal-Aus im Derby in Leverkusen die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga behauptet. Am Sonntag gewann das Team von Trainer Gerhard Struber mit 1:0 (1:0) im Traditionsduell mit dem FC Schalke 04. Ein Treffer von Damian Downs (43. Minute) sorgte für den dritten Kölner Liga-Sieg in Serie.

Damit liegt der FC weiter mit zwei Punkten vor dem Hamburger SV und dem 1. FC Kaiserslautern. Die Schalker müssen nach der zweiten Niederlage am Stück wieder sorgenvoller nach unten schauen.

Nach dem Pokal-Drama am Mittwoch bei Bayer Leverkusen, das der FC unglücklich mit 2:3 nach Verlängerung verloren hatte, waren die Kölner in einem eher schwachen Spiel zwar überlegen. Insgesamt spielte der Spitzenreiter aber viel zu umständlich, um das Spiel frühzeitig zu entscheiden.

Kapitaler Fehler von Aydin entscheidet Traditionsduell

Beim Tor des Tages profitierte Downs von einem üblen Fehler Mehmet Aydins, der defensiv allgemein nicht gut aussah. Linton Maina nahm eine viel zu nachlässige Rückgabe auf Schalke-Keeper Justin Heekeren auf und bediente Downs, der problemlos einschieben konnte.

Im zweiten Durchgang schienen den Kölnern die Kräfte auszugehen und Schalke kam besser in die Partie, erspielte sich aber kaum zwingende Möglichkeiten.