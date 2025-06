Die deutschen Handball-Meister der Füchse Berlin sind nach ihrem Titelgewinn von Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner ausgezeichnet worden. Die Mannschaft um Welthandballer Mathias Gidsel wurde im Roten Rathaus empfangen und trug sich in das Gästebuch der Hauptstadt ein.

„Das Team von Trainer Jaron Siewert spielt seit Jahren Handball auf höchstem Niveau und hat sich für diese Top-Leistungen jetzt belohnt. Die Handballer der Füchse Berlin stehen vorbildlich für Teamgeist, Leistungsbereitschaft, Fairness und Respekt im sportlichen Wettbewerb“, hieß es in einer Lobrede von Wegner.

Der Termin im Säulensaal des Rathauses ist für die Handballer eine Fortsetzung der seit Sonntag laufenden Meisterparty. Mit einem 38:33-Sieg bei den Rhein Neckar Löwen hatten die Füchse den ersten nationalen Meistertitel perfekt gemacht.

Nächste Titelchance in der Champions League

Viel Zeit zum Verschnaufen bleibt nun nicht. Schon am Wochenende geht es um die Krone in der Champions League. Am Samstag (15.00 Uhr) ist im Halbfinale in Köln zunächst HBC Nantes der Gegner. Das andere Semifinale bestreiten Vizemeister SC Magdeburg und der FC Barcelona (18.00 Uhr).