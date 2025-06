Brandon Nakashima? Da war doch was. Dem kurzzeitig etwas verdutzten Alexander Zverev mussten die Journalisten erst auf die Sprünge helfen. „Ich kann mich an kein einziges Match erinnern, das wir gespielt haben“, sagte Deutschlands Top-Tennisprofi, als er auf einer Pressekonferenz auf seine bislang makellose Bilanz gegen den US-Amerikaner Nakashima angesprochen wurde.

Der 23-Jährige ist an diesem Freitag Zverevs Viertelfinal-Gegner in Stuttgart. Die Erinnerung an ihn kam beim Weltranglisten-Dritten aber erst langsam zurück - was für Erheiterung im Presseraum sorgte. „Ich werde alt“, scherzte Zverev.

3:0-Bilanz für Zverev

Dreimal stand er Nakashima auf der ATP-Tour bislang gegenüber, dreimal siegte der gebürtige Hamburger - letztmals bei den US Open im vergangenen Jahr. „Genau“, entfuhr es Zverev, als er von einem Journalisten darauf hingewiesen wurde. Er werde sich auf das Match vorbereiten wie auf jedes andere auch, erklärte er - und fügte grinsend hinzu: „Ich kenne ihn. Anscheinend habe ich dreimal gegen ihn gespielt.“ Er werde sich ein paar Statistiken anschauen und wolle seinen Stil durchziehen.

Zverev gewann sein Auftaktmatch beim Rasenturnier in Stuttgart am Donnerstag gegen den Franzosen Corentin Moutet. Er ist zum ersten Mal seit 2019 bei dem traditionellen Event auf dem Weissenhof dabei.