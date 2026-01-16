Wegen der Bergungsarbeiten eines in Brand geratenen Lkws geht auf der A7 Richtung Hannover lange nichts mehr. Zum Mittag wird die Autobahn freigegeben.

Ein Brand auf der Autobahn 7 bedeutet für die Autofahrer Verkehrsbeeinträchtigungen. (Symbolbild)

Hann. Münden - Wegen des Brandes eines Lastwagens ist die Autobahn 7 zwischen den Anschlussstellen Lutterberg und Hedemünden in Fahrtrichtung Hannover bis zum Mittag voll gesperrt gewesen. Die Vollsperrung wurde wieder aufgehoben, wie die Autobahnpolizei Göttingen mitteilte.

Brand gelöscht

Der mit Bananen beladene Auflieger einer Sattelzugmaschine war am Freitagabend um kurz nach 19.00 Uhr in Brand geraten, wie es hieß. Der Brand war zwar gelöscht worden, die Bergungsarbeiten dauerten jedoch lange an. Verletzt wurde niemand.