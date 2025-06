Im Fall einer getöteten 78-Jährigen aus Brotterode hat die Polizei eine tatverdächtige Person verhaftet. Die 50-Jährige wurde bereits in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Nach dem Fund einer Leiche in Brotterode hat die Polizei eine Tatverdächtige verhaftet. (Symbolbild)

Brotterode - Nach dem Fund einer Leiche in Brotterode im Kreis Schmalkalden-Meiningen ist am Donnerstagabend eine Tatverdächtige verhaftet worden. Wie die Landespolizeiinspektion Suhl mitteilte, wurde die 50-Jährige heute dem Haftrichter vorgeführt und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Vorausgegangen waren Ermittlungen der Polizei und der Mordkommission des Thüringer Landeskriminalamtes.

Am Donnerstag hatte die Polizei über den Fund des mutmaßlichen Mordopfers in Brotterode informiert. Es handelt sich demnach um eine 78-jährige Frau. Zu diesem Zeitpunkt lief der entsprechende Einsatz mit Beamten der Kriminalpolizei und des Landeskriminalamtes noch, wie es hieß. Wann und wo die Frau aufgefunden wurde und ob sich die mutmaßliche Täterin und das Opfer kannten, ist nicht bekannt. Um die laufenden Ermittlungen nicht zu gefährden, könnten keine weiteren Informationen bekanntgegeben werden, so die Sprecherin der Landespolizeiinspektion Suhl.