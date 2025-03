Hannover - Nach sehr sonnigen Tagen mit frühlingshaften Temperaturen stellt sich die Wetterlage in Niedersachsen und Bremen um. „Es wird unbeständig und deutlich kühler“, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Die Woche startet aber noch freundlich.

Am Montag ist es demnach zunächst neblig und trübe, im Laufe des Vormittags löst sich der aber Nebel auf. Es soll ein Tag mit viel Sonnenschein werden, nur nicht mehr ganz so warm wie am Wochenende: Die Temperaturen erreichen laut DWD 8 Grad auf den Inseln, 13 Grad in Bremen und 16 Grad im Raum Göttingen sowie im Emsland.

In der Nacht zum Dienstag breiten sich demnach Nebel und Hochnebel aus. Die Tiefstwerte liegen bei minus 2 Grad im Wendland und bei 2 Grad in Richtung Emsland. Auf den Inseln ist es mit 4 Grad etwas milder.

Von Dienstag an stark bewölkt und kühler

Der Dienstag werde eher wolkenreich. Dabei bleibt es laut Meteorologin meist noch trocken, vereinzelt sind Regentropfen möglich. Im Binnenland liegen die Temperaturen nur noch bei 8 Grad und auf den Inseln bei 7 Grad. Im Süden des Landes wird es mit 11 bis 12 Grad noch einmal etwas wärmer.

Mit Temperaturen um den Gefrierpunkt und gebietsweise auch leichtem Frost ist laut DWD in der Nacht zum Mittwoch zu rechnen. Auf den Inseln und an der Küste bleibt es mit 3 bis 4 Grad frostfrei.

Unbeständiges Wetter bis zum Ende der Woche

Am Mittwoch ist es laut Vorhersage weiterhin überwiegend stark bewölkt und es regnet etwas. Die Höchstwerte erreichen im Landesinnern 8 Grad und auf den Inseln zum Teil nur 6 Grad. Bis zum Ende der Woche bleiben die Temperaturen laut Meteorologin einstellig, und es ist unbeständig. In den Hochlagen des Harzes ist auch Schneefall möglich.