Nach Flucht auf Fahrrad: Mann spuckt Polizisten an

Hannover - Ein 21 Jahre alter Mann ist in Hannover auf einem Fahrrad zunächst zweimal vor der Polizei geflohen, ehe er auf der Flucht mit einem Streifenwagen zusammenstieß. Bei seiner Festnahme leistete der 21-Jährige einer Mitteilung der Polizei zufolge massiven Widerstand und verletzte eine Beamtin leicht. Gegen ihn wird nun wegen tätlichen Angriffs, Widerstands sowie Beleidigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Flucht nach Beinahe-Unfall mit Auto

Wie die Polizei in Hannover mitteilte, beobachtete eine Streifenwagenbesatzung am späten Samstagabend einen Beinahe-Unfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer. Als die Beamten die Beteiligten ansprachen, flüchtete der Mann auf seinem Rad. Wenig später entdeckte die Polizei den 21-Jährigen an einer Kreuzung, woraufhin dieser erneut davonfuhr.

Laut Mitteilung der Polizei schloss der Streifenwagen schließlich zu dem Radfahrer auf, es „kam zur seitlichen Berührung der beiden Fahrzeuge“. Der Radfahrer stürzte. Anschließend habe er „höchst aggressiv“ reagiert und sei auf die Einsatzkräfte losgegangen. Er habe nach den Beamten geschlagen, getreten und gespuckt. Eine 20 Jahre alte Polizeibeamtin wurde dabei leicht verletzt.

Polizei sucht Zeugen für zwei Vorfälle

Da der Verdacht bestand, dass der Mann Drogen genommen hatte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Beinahe-Unfall auf der Berliner Allee sowie zu der Kollision zwischen dem Radfahrer und dem Streifenwagen geben können.