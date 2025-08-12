Monatelang wurden mehr Gewerbe in Thüringen ab- als angemeldet. Der Trend hat sich nun geändert - allerdings auf noch niedrigem Niveau.

Erfurt - In der ersten Jahreshälfte gab es in Thüringen mehr Gewerbeanmeldungen als -abmeldungen. Damit stieg die Zahl der Gewerbetreibenden nach einer Flaute wieder, wie aus Zahlen des Statistischen Landesamtes in Erfurt hervorgeht.

Die Gewerbeämter verzeichneten in den sechs Monaten bis Ende Juni 6.182 Anmeldungen - 198 oder 3,3 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der 5.934 Gewerbeabmeldungen lag 1,5 Prozent über dem Vorjahresniveau.

Rund 82 Prozent der Gewerbeanmeldungen waren Neugründungen - das Gros waren Kleinunternehmen oder Nebenerwerbsbetriebe. Ein Viertel der Gründer starteten mit Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften und Betrieben, die bereits Mitarbeiter beschäftigen.

Bei den Abmeldungen ging es in der Mehrheit der Fälle (81,4 Prozent) um die vollständige Aufgabe des Gewerbes. Fachleute gehen davon aus, dass vielfach keine Nachfolger gefunden wurden. Viel Bewegung durch An- und Abmeldungen gab es im Autohandel und bei Kfz-Werkstätten, aber auch im Garten- und Landschaftsbau, bei Zeitarbeitsfirmen und Reisebüros.