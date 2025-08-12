Barfuß im Sand, Cocktails in der Hand und Sommerhits unter freiem Himmel: Beim Open-Air-Special von „Mama geht tanzen“ feiern Mütter in Halle einen Abend lang ohne Alltagssorgen. Und es gibt noch mehr Termine in Sachsen-Anhalt.

„Mama geht tanzen“ in Halle – das erste Open-Air-Special für Mütter

Unter Palmen können Mamas gemeinsam tanzen und abschalten - das ist "Mama geht tanzen".

Halle (Saale) - Barfuß im Sand tanzen und Cocktails schlürfen – ganz ohne Gegrabsche oder lüsterne Blicke von Männern. Das ist das Konzept von „Mama Geht Tanzen“. Am Sonnabend, 16. August 2025, lädt die Eventreihe alle zum Sommerspecial im Stellwerk in Halle ein.

Die Party richtet sich vor allem an Mütter, die gerne einen Abend feiern wollen, ohne am nächsten Tag verkatert wieder in das Familienleben starten zu müssen. Deshalb wird offiziell von 18 bis 22 Uhr getanzt, damit auch jede genügend Schlaf bekommt.

Für alle Partymäuse unter den Mamas, die noch nicht genug haben, legt ein hauseigener DJ auch danach weiter auf.

Warum „Mama geht tanzen“ mehr ist als Feiern

Erst dann sind auch Männer eingeladen, mitzufeiern. Sommerliche Beachparty „Gerade nach den Sommerferien bedeutet das Me-Time und Kopf ausschalten“, sagt Denise Kern.

Die zweifache Mutter organisiert die Events seit knapp einem Jahr in Halle. Dafür stehen sommerliche Drinks und Giveaways bereit. Sogar einen Pool samt Liegen gibt es, um das ultimative Strandfeeling komplett zu machen.

Das Publikum ist bunt durchmischt, die Alterspanne liegt zwischen Mitte 20 und über 60. Dementsprechend passt sich auch die Musik an: Von 80ern, 90ern und aktuellen Hits bis zu entspannten House Beats ist für alle was dabei.

Sicheres Umfeld und Gemeinschaftsgefühl

Die Idee ist es, einen Safe Space für Frauen und Mütter zu schaffen, in dem sie ausgelassen feiern können, ohne sich Gedanken machen zu müssen. „Es ist egal was man trägt oder wie man aussieht“.

Kern motiviert Frauen auch, allein zu kommen, es herrsche immer eine außerordentliche Verbundenheit bei den Events. „Auch Single Ladies finden hier schnell Anschluss“, verspricht sie. Für Kern sind die Events ein Herzensprojekt.

Neben Job und Carearbeit stellt sie die Abende mit Unterstützung ihrer Schwester auf die Beine. Viele Frauen seien zunächst skeptisch, wenn sie das Konzept von Mama Geht Tanzen hören. „Aber sobald sie einmal selbst dabei waren, sind sie überzeugt“. Das positive Feedback treibt sie an, weiterzumachen.

Terminvorschau: Wo es 2025 weitergeht

Die Eventreihe zieht auch durch andere Städte im Osten, hier können Mütter in den nächsten Wochen die Tanzfläche unsicher machen:

Magdeburg: 23. August im Montego Beachclub, Einlass ab 19.30 Uhr, Tickets 12 Euro

Leipzig: 23. August im Sky Club, Einlass ab 17.30 Uhr, Tickets 13 Euro

Wernigerode: 13. September im Ars Vivendi, Einlass ab 19.30 Uhr, Tickets 12 Euro

Dessau: 27. September im Shamrock, Einlass ab 19.30 Uhr, Tickets 12 Euro

Wittenberg: 8. November im Piesteritzer Hof, Einlass ab 19.15 Uhr, Tickets 14 Euro

Ob unter funkelnden Lichterketten oder barfuß im warmen Sand – das Open-Air-Special von „Mama geht tanzen“ ist mehr als nur eine Party. Es ist ein Abend voller Leichtigkeit, Musik und Gemeinschaft, der Müttern den Sommer in Halle unvergesslich macht.