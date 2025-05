Ein mehrstöckiges Gebäude geht in Flammen auf. Nach der Auswertung von Spuren vor Ort schließt die Polizei einen technischen Defekt als Ursache aus.

Nach Feuer in Pößneck geht Polizei von Brandstiftung aus

Gebäude in Flammen

Pößneck - Nach einem Feuer in einem leerstehenden Gebäude in Pößneck (Saale-Orla-Kreis) ermittelt die Polizei nun wegen Brandstiftung. Ob diese vorsätzlich oder fahrlässig verursacht wurde, sei bislang unklar, teilte die Polizei mit. Der Brand war in der Nacht zum 30. April ausgebrochen. Die Feuerwehr war mehrere Stunden und mir vielen Einsatzkräften vor Ort gewesen. Das Feuer habe auf mehrere Geschosse übergegriffen, sodass ein Schaden von etwa 60.000 Euro entstanden sei, hatte die Polizei mitgeteilt. Verletzt wurde niemand.