Auf vielen Tramlinien rollt der Verkehr wieder an. Trotzdem dürfte es auch am Mittwoch weiter zu Einschränkungen kommen.

Wegen vereister Oberleitungen infolge von Eisregen hat die BVG den Straßenbahnverkehr am Montag vollständig eingestellt.

Berlin - Nach dem Ausfall des gesamten Straßenbahnverkehrs in Berlin wegen Eisregens nehmen immer mehr Linien wieder den Betrieb auf. Allerdings gehen die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) davon aus, dass es auch am Mittwoch noch zu Einschränkungen bei der Tram kommen wird, wie das Unternehmen mitteilte. Inzwischen seien fast alle Metrolinien wieder befahrbar, hieß es:

M1: Es besteht ein 10- bis 20-Minutentakt zwischen Am Kupfergraben, Eberswalder Straße und Am Steinberg.

M2: 5- bis 10-Minuten-Takt zwischen Alexanderplatz und Am Steinberg

M4: 5- bis 10-Minuten-Takt zwischen Hansastraße und Hackescher Markt

M5: 10-Minuten-Takt zwischen S-Bahnhof Lichtenberg und Hackescher Markt

M6: 10-Minuten-Takt zwischen S-Bahnhof Marzahn und Riesaer Straße

M8: 10-Minuten-Takt zwischen Betriebshof Marzahn und Landsberger Allee/Petersburger Straße

M13: 10-Minuten-Takt zwischen Revaler Str. und Virchow-Klinikum

U2 fährt wieder planmäßig

Darüber hinaus verkehrten die Linien 18 planmäßig zwischen Riesaer Straße und Landsberger Allee/Petersburger Straße; die 21 zwischen Holteistraße und S-Bahnhof Lichtenberg sowie die 68 im 20-Minuten-Takt zwischen Wendenschloß und dem S-Bahnhof Grünau.

Die Probleme auf der U2 seien zudem inzwischen behoben. Die Züge fahren demnach im gesamten Netz wieder planmäßig. Das gelte auch für den Busverkehr.

Bei der Straßenbahn wird es voraussichtlich aber auch am Mittwoch noch zu Einschränkungen kommen. Die Teams seien in der Nacht weiter unterwegs, um die zugefrorenen Oberleitungen vom Eis zu befreien, teilte die BVG mit.

„Alles was heute fährt, solle auch morgen fahren“, hieß es am Dienstag. Eine genaue Prognose machte das Unternehmen allerdings nicht. Immerhin: Weiterer Eisregen sei nicht angekündigt.