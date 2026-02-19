Einsatzkräfte werden wegen eines Einbruchs alarmiert. Vor Ort haben die Fahnder wenig Mühe, die Verdächtigen in ihrem Versteck aufzuspüren.

Waake - Spuren im Schnee haben Ermittler im Landkreis Göttingen zu zwei mutmaßlichen Einbrechern geführt. Die Beamten brauchten nur die Schuheindrücke über Feldwege in ein Waldgebiet verfolgen, wie die Polizei mitteilte. Hinter einem Baum spürten sie die beiden 31 und 32 Jahre alten Tatverdächtigen auf.

Ein Nachbar hatte am Montagabend im Ort Bösunghausen beobachtet, wie zwei Männer um ein Einfamilienhaus herumschlichen, deren Bewohner nicht zu Hause waren. Die Polizei löste nach eigenen Angaben einen Großeinsatz aus und schickte mehrere Streifenwagen.

Einbruchswerkzeug und Funkgerät im Wald

Die Spuren im Schnee führten die Ermittler zunächst in ein Waldstück, wo sie auf augenscheinlich zurückgelassenes Einbruchwerkzeug und ein Funkgerät stießen. Weitere Fußabdrücke wiesen ihnen anschließend den Weg zu den beiden Flüchtigen in einem Waldgebiet in Ebergötzen.

Die Männer wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Göttingen einem Haftrichter beim Amtsgericht Duderstadt vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehle wegen Fluchtgefahr.

Sind Verdächtige für weitere Einbrüche verantwortlich?

Am Wohnhaus hatten die Einbrecher eine aufgebrochene Terrassentür und durchwühlte Räume, Schränke und Schubladen hinterlassen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.

Bei den weiteren Ermittlungen wird auch geprüft, ob die Festgenommenen für weitere Einbrüche im Göttinger Umland verantwortlich sein könnten.