weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Luftverkehr: Nach Drohnensichtung: Sperrung von Airport Hannover beendet

Luftverkehr Nach Drohnensichtung: Sperrung von Airport Hannover beendet

Immer wieder werden in jüngster Zeit Drohnen an oder in der Nähe von Flughäfen beobachtet. Oft sorgen sie für Verzögerungen im Flugbetrieb.

Von dpa 06.11.2025, 00:08
Flieger wurden teils umgeleitet oder konnten erst später landen. (Symbolbild)
Flieger wurden teils umgeleitet oder konnten erst später landen. (Symbolbild) Holger Hollemann/dpa

Hannover - Die Sperrung des Flughafens Hannover nach einer Drohnensichtung ist beendet. Das sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Abend der Deutschen Presse-Agentur. Der Flughafen sei von 22.00 Uhr bis 22.45 Uhr gesperrt gewesen, nachdem ein Flieger im Landeanflug eine Drohne gesichtet und gemeldet hatte. Diese flog nach ersten Erkenntnissen über ein nahe gelegenes Industriegebiet. Es sei bisher niemand festgestellt worden.