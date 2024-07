Feuerwehrleute machen beim Löschen in einem Mehrfamilienhaus in Neustadt am Rübenberge nahe Hannover eine schreckliche Entdeckung - zwei tote Menschen. Jetzt ist klar, um wen es sich handelt.

Die Feuerwehr findet in einem brennenden Haus in Neustadt am Rübenberge zwei Leichen: Es handelt sich um Mieter im Alter von 35 und 44 Jahren. (Symbolbild)

Neustadt am Rübenberge - Nach der Entdeckung von zwei Leichen in einem brennenden Mehrfamilienhaus in Neustadt am Rübenberge bei Hannover steht die Identität der Toten fest. Die beiden seien bei einer Obduktion als die Mieterin und der Mieter der betroffenen Wohnung identifiziert worden, teilte die Polizei heute mit.

Als Todesursache wurden in beiden Fällen Rauchvergiftungen festgestellt. Die 35-Jährige und der 44-Jährige waren am Montag beim Brand der Dachgeschosswohnung ums Leben gekommen. Ursache des Feuers war ein technischer Defekt an einem Elektrogerät. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 500.000 Euro. Das Gebäude ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar.