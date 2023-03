Nach Brand in Ellefeld: Toter in Trümmern gefunden

Ellefeld - Nach dem Brand zweier Wohnhäuser in Ellefeld (Vogtlandkreis) in der Nacht zum Sonntag ist am Vormittag ein Mann leblos in den Trümmern gefunden worden. Bei dem 67-Jährigen handelt es sich nach Angaben der zuständigen Polizeidirektion Zwickau um den Eigentümer des Gebäudes, in dem das Feuer ausgebrochen war. Trotz sofortigen Einsatzes der Feuerwehr griffen die Flammen auf das angrenzende Gebäude über. Dessen Bewohner konnten es vorher selbstständig verlassen, die umliegenden Häuser wurden evakuiert. Die Brandursache ist unklar, nach Polizeiangaben nahmen Anwohner „zunächst eine laute Explosion wahr“. Die betroffenen Wohnhäuser seien komplett ausgebrannt und nicht bewohnbar, die Höhe des Schadens unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.