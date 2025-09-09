Für Trainer Di Salvo ist das erste Pflichtspiel nach der EM-Finalpleite im Sommer ein besonderes. Lettland stellt die Deutschen aber vor keine große Herausforderung.

Rostock - Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat bei einer Galavorstellung mit dem überragenden Stürmer Nicolo Tresoldi ihren Start in die Qualifikation zur Fußball-Europameisterschaft gemeistert. Im ersten Pflichtspiel nach der knappen EM-Finalpleite gegen England im Sommer besiegte die Mannschaft von Trainer Antonio Di Salvo die Auswahl Lettlands mit 5:0 (2:0).

Im Rostocker Ostseestadion erzielte der bei Hannover 96 ausgebildete Tresoldi (44. Minute/50./57.) drei Treffer. Im Sommer war der 21-Jährige zum belgischen Champions-League-Teilnehmer Club Brügge gewechselt. Nelson Weiper (19.) von Mainz 05 und Muhammed Damar (59.) von der TSG Hoffenheim sorgten für die weiteren Tore.

Zu keinem Zeitpunkt war der Sieg der Deutschen gefährdet. Die Letten wirkten über weite Strecken überfordert gegen die spielfreudigen Gastgeber. 9.019 Zuschauer besuchten das 29.000 Zuschauer fassende Stadion am Dienstagabend.

Di Salvo zurück an alter Wirkungsstätte

Trainer Di Salvo kehrte in die Arena seines früheren Clubs zurück. Zwischen 2001 und 2006 lief der gebürtige Paderborner im Trikot von Hansa Rostock auf, erzielte in 120 Pflichtspielen 25 Treffer für die Norddeutschen. „Ich hatte hier eine unglaublich schöne Zeit“, sagte der 46-Jährige vor der Partie.

In der vergangenen Woche hatte die U21 im Freundschaftsspiel Albanien mit 2:0 besiegt. Die nächste EM findet 2027 in Albanien und Serbien statt. Die favorisierten Deutschen treffen in ihrer Quali-Gruppe noch auf Georgien, Griechenland, Nordirland und Malta.

Für die Endrunde qualifizieren sich die neun Gruppensieger sowie der beste Gruppenzweite. Die acht verbleibenden Gruppenzweiten bestreiten Playoffs, um die letzten vier Endrundenteilnehmer zu ermitteln.