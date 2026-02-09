Im Jahr 1939 ließ Reichspropagandaminister Joseph Goebbels bei Wandlitz den „Waldhof“ erbauen, dazu kamen später weitere Gebäude. Die Gemeinde sucht einen Investor - auch nach einem Brand?

Das Bogensee-Areal mit der früheren Villa von NS-Propagandaminister Joseph Goebbels soll neu belebt werden - auch nach einem Brand (Archivbild).

Wandlitz - Trotz des Großbrandes auf dem historischen Gelände am Bogensee in Wandlitz nördlich von Berlin hält die Gemeinde an der Idee einer neuen Nutzung fest. „Wir haben immer noch große Pläne“, sagte Bürgermeister Oliver Borchert (Freie Bürgergemeinschaft) dem RBB. „Der Brand hat das nicht verändert.“ Mit der Denkmalpflege und dem Eigentümer Berlin werde abgestimmt, wie es weitergehe.

Das Areal mit der früheren Villa von NS-Propagandaminister Joseph Goebbels im Landkreis Barnim ist seit dem Jahr 2000 ungenutzt und verfällt. Auf dem Areal gibt es mehrere Gebäude im Wald. Dort hatte sich Goebbels ein Landhaus bauen lassen. Von einem Brand im Januar war ein früheres Lehrgebäude der ehemaligen Hochschule der Freien Deutschen Jugend (FDJ) betroffen.

Wandlitz will Gelände neu nutzen

Eigentümer des rund 16 Hektar großen Geländes ist Berlin. Weil das Land kein Geld und kein Interesse an einer Entwicklung hat, überließ der Senat das Gelände bis Ende 2027 der Gemeinde Wandlitz unentgeltlich zur Nutzung. Berlin trägt die Bewirtschaftungskosten, Wandlitz übernimmt die Bewirtschaftung.

Die Gemeinde will den architektonischen Bestand analysieren. Während der nächsten beiden Jahre sind auch Workshops und Kulturveranstaltungen geplant, um die Suche nach einem Investor öffentlich zu machen.

Landrat dringt auf zügige Investorensuche

Der Landrat des Kreises Barnim, Daniel Kurth, zeigte sich zuversichtlich, einen Investor zu finden. „Ich glaube, diese Liegenschaft ist es auch wert, dass wir weiterhin mit Optimismus vorangehen“, sagte der SPD-Politiker.

„Da geht es vor allen Dingen darum, dass wir einen Nutzer finden, der so groß ist und vielleicht auch so viel Kraft hat, dass er die Sanierung organisieren kann und auch eine ordentliche Nutzung.“ Er riet zu einer zügigen Suche, um „vielleicht schon in einem Jahr“ einen Investor zu haben.