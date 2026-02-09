Seit 1986 ist das NDR-„Großstadtrevier“ Kult. Ab dem 2. März gibt es wieder neue Folgen der beliebten Vorabendserie. Ein neuer Kollege bringt dabei ordentlich Schwung ins Polizeikommissariat 14.

Hamburg - Ein neues Gesicht im „Großstadtrevier“: Schauspieler Özgür Karadeniz verstärkt als Wachhabender Tarkan Yildiz in den neuen Folgen der beliebten Vorabendserie (ab 2. März um 18.50 Uhr im Ersten) das Team um Revierleiterin Frau Küppers (Saskia Fischer). „Das Großstadtrevier ist absoluter Kult. Ich habe schon als kleiner Steppke in den 80er Jahren selbst zugeschaut“, sagt Karadeniz.

Mit Yildiz zieht ein Tischkicker aus seiner früheren Dienststelle ins Revier. „Der sorgt für Furore. Tarkan spielt selbst leidenschaftlich gerne Tischfußball und steckt die anderen damit an.“ In seiner Rolle als Wachhabender löst Yildiz ab der vierten Folge Helmut Husmann (Torsten Münchow) ab.

Seit 1986 wird die kultige Vorabend-Krimiserie „Großstadtrevier“ ausgestrahlt. In den zehn neuen Folgen der 38. Staffel sollen laut ARD aktuelle Themen aufgegriffen werden: Für eine junge Frau ist nach einer Vergewaltigung „Nichts mehr, wie es war“, der gute Ruf einer Marketing-Chefin wird mit Fake-Postings zerstört und der Konkurrenzdruck in einem Ruderverein an der Außenalster wird lebensbedrohlich.