Berlin - Ein Autofahrer und seine Söhne sollen einen Inlineskater in Kreuzberg angegriffen haben, nachdem es an einer Kreuzung fast zum Unfall gekommen wäre. Nach Angaben der Polizei war der Wagen eines Diplomaten bei dem Vorfall im Bereich der Köthener Brücke beteiligt. Die Insassen sollen auf den 35-Jährigen losgegangen sein und ihn an Händen und Kopf verletzt haben. Der 52 Jahre Autofahrer und seine Söhne bestreiten dies, wie die Polizei mitteilte.

Nach ersten Ermittlungen soll der Skater mit der flachen Hand auf die Motorhaube des Wagens geschlagen haben, nachdem er nur knapp einem Zusammenstoß entgangen war. Daraufhin soll es zwischen dem Fahrer und ihm zu einem Streit gekommen sein. Der Skater flüchtete dann, wurde aber von dem 52-Jährigen aus dem Diplomatenfahrzeug verfolgt.

Nach Zeugenangaben soll der Mann den 35-Jährigen geschüttelt, angeschrien und schließlich zu Boden gestoßen haben. Die 16 und 20 Jahre alten Söhne sollen den Skater dann mit Fäusten geschlagen haben. Der 35-Jährige wurde laut Polizei verletzt, verzichtete jedoch auf eine medizinische Behandlung. Die Beteiligten machten laut Polizei unterschiedliche Angaben dazu, für wen die Ampel in dem Bereich Rot zeigte.