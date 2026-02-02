Nach seiner Ausmusterung beim 1. FC Magdeburg schließt sich Andi Hoti Eintracht Braunschweig an. Was Geschäftsführer Schork zu dem Wechsel sagt.

Magdeburg - Innenverteidiger Andi Hoti verlässt Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg und wechselt zu Abstiegskampf-Konkurrent Eintracht Braunschweig. Beim Tabellenvorletzten war der wechselwillige 22-Jährige am Anfang des Jahres schon aussortiert worden und nicht mehr Teil des Profikaders.

„Nach der Freistellung von Andi Hoti Anfang des Jahres konnten wir nun seinem Wunsch nach einem Vereinswechsel entsprechen. Mit Eintracht Braunschweig haben wir eine einvernehmliche Lösung gefunden“, sagte Otmar Schork, Geschäftsführer Sport.

Hoti war im Sommer 2023 von Inter Mailand zum FCM gekommen. Insgesamt absolvierte er 33 Pflichtspiele für die Magdeburger. In der vergangenen Rückrunde war er an Dynamo Dresden verliehen. Die Sachsen wurden auch zuletzt noch mit Hoti in Verbindung gebracht.