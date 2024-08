Ein Sattelzug fährt in ein Stauende. Es gibt zwei Tote und viele Verletzte. Nun wird bekannt, dass eine weitere Frau ihren Verletzungen erlegen ist.

Nach Auffahrunfall auf A14 in Altmark nun drei Tote

Ein Sattelzug schob auf der A14 in der Altmark an einem Stauende acht Fahrzeuge ineinander. (Symbolfoto)

Lüderitz - Nach dem schweren Auffahrunfall auf der A14 in der Altmark ist eine Schwerverletzte im Krankenhaus gestorben - damit gibt es nun drei Tote. Eine 85 Jahre alte Frau sei rund eine Woche nach dem Unfall ihren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei in Stendal mit. Bei dem Unfall am 16. August war ein 68 Jahre alter Sattelzug-Fahrer auf ein Stauende aufgefahren. Mit seinem Fahrzeug schob er acht Wagen ineinander.

Ein 80 Jahre alter Mann und eine 79 Jahre alte Mitfahrerin, die im Stau gestanden hatten, starben noch an der Unfallstelle. Die insgesamt zwölf Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Drei von ihnen wurden schwer verletzt. Die Fahrzeuge wurden teilweise durch die Leitplanke auf die andere Fahrbahn geschoben. Auch der Sattelzug durchbrach die Leitplanke - und kam dann im Straßengraben zum Liegen.