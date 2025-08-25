Ein Mann soll in Hohen Neuendorf versucht haben, eine Frau zu töten. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft.

Hohen Neuendorf - Ein 49-jähriger Mann hat in Hohen Neuendorf (Landkreis Oberhavel) eine 45-jährige Frau mit einem Gegenstand verletzt. Es sei von einer Beziehungstat auszugehen, sagte ein Sprecher der Polizei. Um was für einen Gegenstand es sich handelte und wie schwer die Frau verletzt wurde, ließ er offen.

Zeugen hatten den alkoholisierten Mann am Samstag überwältigt, nachdem er die Frau angegriffen hatte. Die 45-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Staatsanwaltschaft Neuruppin ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Der 49-Jährige sitzt seit Sonntag in Untersuchungshaft.