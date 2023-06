Zwickau - Der FSV Zwickau hat sich nach dem Abstieg aus der 3. Liga von seinem Trainer Ronny Thielemann getrennt. „In offenen und ehrlichen Gesprächen sind beide Parteien übereingekommen, dass diese Lösung für alle Beteiligten am besten ist“, teilte der Verein am Freitagabend mit. Über eine Nachfolgelösung für die kommende Saison in der Fußball-Regionalliga Nordost wurde nichts bekannt. Thielemann war erst im Februar zum FSV gekommen. Den Abstieg konnte der 49 Jahre alte ehemalige Bundesliga-Profi nicht mehr verhindern. Gleich nach dem Saisonende hatte Thielemann angedeutet, dass die Rahmenbedingungen in Zwickau eine weitere Zusammenarbeit schwierig machen könnten.