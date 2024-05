Rötha - Nach 180 Tagen hat die IG Metall den Streik beim Schrott- und Recycling-Betrieb SRW in Rötha (Landkreis Leipzig) beendet. „Wenn sich ein Arbeitgeber so unnachgiebig gegen Gewerkschaften, Mitbestimmung und Rechtssicherheit stellt, ist kein Weg für eine verantwortungsvolle, sozialpartnerschaftliche Lösung offen“, sagte Steffen Reißig, erster Bevollmächtigter der IG Metall Leipzig, am Montag laut einer Mitteilung. Jetzt gehe es darum, die wechselwilligen Beschäftigten zu unterstützen, in tarifgebundenen Unternehmen Arbeitsplätze zu finden.

Seit 8. November hatte ein Teil der SRW-Angestellten gestreikt. Der IG Metall zufolge ist es der längste Arbeitskampf, den die Gewerkschaft bisher geführt hat. Zuletzt waren rund 90 der 180 Beschäftigten im Ausstand. Die Gewerkschaft hatte für die Belegschaft acht Prozent mehr Entgelt, eine Erhöhung des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes auf je 1500 Euro und eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit auf 38 Stunden gefordert. Angeboten hatte das Unternehmen nach eigenen Angeben 200 Euro mehr sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld, jedoch keinen Tarifvertrag.

Vor gut einer Woche hatte die IG Metall angekündigt, den Arbeitskampf für eine Moderation unterbrechen zu wollen. Der Arbeitgeber hatte die sofortige Eingliederung der Beschäftigten aber abgelehnt und ihnen den Zutritt auf das Betriebsgelände verwehrt. Zudem wiederholte der Arbeitgeber das Angebot an den Betriebsrat, ohne die IG Metall am Tisch in Verhandlungen zu treten.