Von zwei Gegentoren lassen sich die Eisernen Ladies nicht schocken. Eine Stürmerin ragt heraus.

Essen - Angreiferin Eileen Campbell hat die Fußballerinnen des 1. FC Union Berlin in der Bundesliga zu einem wichtigen Comeback-Sieg geschossen. Das Team von Trainerin Ailien Poese drehte bei der SGS Essen einen 0:2-Rückstand noch zu einem 4:2 (1:2). Mit dem fünften Saisonsieg vergrößerten die Berlinerinnen ihren Vorsprung auf die Abstiegsränge auf neun Zähler.

Paulina Platner (36. Minute) und Ramona Maier (43.) brachten Essen in Führung. Den Anschlusstreffer von Kapitänin Lisa Heiseler (45.+3) bereitete Campbell vor. Mit einem Doppelpack nach der Pause (51./62.) brachte die 25-Jährige ihr Team in Führung. Lia Kamber erzielte mit dem Schlusspfiff noch das 4:2 (90.+9).

Spiel nimmt nach 30 Minuten Fahrt auf

„Habt Vertrauen“, appellierte Dina Orschmann vor der Partie an ihre Mitspielerinnen. Eine Woche nach der späten Niederlage in Überzahl gegen Leverkusen war Union im Stadion an der Hafenstraße zunächst das leicht bessere Team, konnte aber auch nur selten echte Torgefahr erzeugen.

Nach etwas mehr als einer halben Stunde nahm die Partie dann Fahrt auf. Zunächst verpassten die Gastgeberinnen die Führung noch knapp. Aber dann landete ein Aufsetzer von Platner aus gut 20 Metern im Tor. Nach einer verunglückten Abwehr-Aktion tankte sich Maier durch und stellte auf 2:0.

Campbell an allen Treffern beteiligt

Doch die Berlinerinnen waren nicht geschockt. Nach schöner Vorlage von Campbell, die an fast allen gefährlichen Union-Aktionen beteiligt war, gelang Heiseler der Anschluss. Den Ausgleich besorgte die 25-Jährige dann selbst. Nach einer Ecke klärten die Essenerinnen schlecht und die Angreiferin konnte aus kurzer Distanz verwandeln.

Kurz darauf vergab Heiseler die große Chance zur Führung, aber auch die SGS blieb in der nun temporeichen Partie gefährlich. Das 3:2 erzielte Campbell per Direktabnahme auf Flanke der kurz zuvor eingewechselten Naika Reissner.