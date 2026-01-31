Die TuSLi-Damen sowie die Blau-Weiss-Herren haben ihre Viertelfinalspiele bei den Südmeistern in Mannheim verloren und damit die Endrunde der deutschen Hallenhockey-Meisterschaften verpasst.

Mannheim - Die Damen vom TuS Lichterfelde und die Herren des TC 1899 Blau-Weiss haben die Endrunde der deutschen Hallenhockey-Meisterschaften verpasst. Blau-Weiss verlor das Viertelfinale beim Südmeister TSV Mannheim Hockey mit 4:10 (3:4). Zuvor mussten sich die Lichterfelderinnen dem Titelverteidiger und Südchampion Mannheimer HC mit 1:3 (1:2) geschlagen geben. Den einzigen Berliner Treffer markierte Jenna Gabel (15. Minute) zum 1:2.

Im Anschluss hatte Blau-Weiss eine 2:0- und 3:1-Führung nach Toren von Moritz Kehlitz (6.), Linus Kanwan (9.) und Oskar Wild (12.) aus der Hand gegeben und war mit einem 3:4-Rückstand in die Pause gegangen. In der zweiten Halbzeit erhöhte der Vorjahres-Halbfinalist auf 9:3, ehe Mateus Nyckowiak (56.) für den Ost-Zweiten verkürzte.

Die Damen des Berliner HC sowie die Herren der Zehlendorfer Wespen bestreiten ihre Viertelfinals erst an diesem Sonntag in der Sporthalle Schöneberg. Beide hatten die Ost-Liga als ungeschlagene Spitzenreiter beendet. Der BHC trifft auf den Münchner SC (12.00 Uhr), die Wespen spielen gegen den Mannheimer HC (14.30 Uhr). Die Endrunde findet am kommenden Wochenende in Frankfurt/Main statt.