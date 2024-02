Sonneberg - Eine 43 Jahre alte Frau ist in Sonneberg nach einer Faschingsfeier in einer Disco tödlich verunglückt. Die vierfache Mutter stürzte Angaben der Polizei von Sonntag zufolge aus bislang ungeklärter Ursache auf dem Heimweg vom Club in einen Fluss. Erst nach umfangreicher Suche, bei der sich auch Polizisten aus Bayern und eine Hundesuchstaffel beteiligt hatten, war der leblose Körper der Frau demnach am Sonntagmorgen im Flusslauf entdeckt worden. Die Frau, die in Sonneberg lebte, sei offenbar ertrunken, hieß es.

Die Polizei vermutet, dass die Frau von einem Schotterweg einer relativ engen Straße aus in den Fluss stürzte. Wegen einer gemauerten Fassung und der Fließgeschwindigkeit sei es schwierig, aus dem Fluss herauszukommen, sagte ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale der Polizei. Zuvor hatten verschiedene Medien über das Unglück berichtet.