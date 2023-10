Bad Gottleuba - Ein mutmaßlicher Schleuser aus Belarus ist in Sachsen in Untersuchungshaft gekommen. Wie die Bundespolizeiinspektion Berggießhübel am Montag mitteilte, soll der 25-Jährige bei einer Schleusung von Flüchtlingen am 13. September dieses Jahres am Steuer eines Begleitfahrzeuges gesessen haben. Damals hatten Bundespolizisten einen 31 Jahre alten Mann aus der Ukraine vorläufig festgenommen, der in einem Transporter 29 Männer illegal nach Deutschland gebracht hatte. Die Betroffenen gaben als Herkunftsland Syrien an.

Der Mann aus Belarus hatte das sogenannte Pilotfahrzeug gesteuert, von dem aus mögliche Kontrollen ausgespäht werden sollen. Sein ukrainischer Komplize konnte auf der Flucht in Richtung Tschechien noch gefasst werden.