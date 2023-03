Braunschweig - Ein 15-Jähriger soll in Braunschweig mit einem Messer attackiert worden sein. Er wurde am Samstag schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Der Attacke soll unter der Woche ein Streit zwischen verschiedenen Schülern vorausgegangen sein, wie es weiter hieß. Am Samstag trafen dann 20 bis 30 Jugendliche zusammen.

Zunächst kam es den Angaben zufolge zu einer Auseinandersetzung auf dem Herzogin-Anna-Amalia-Platz. Später soll dann der 15-Jährige in einer Straßenbahn mit einem Messer attackiert worden sein. Der Tatverdächtige ist derzeit flüchtig.