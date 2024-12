Ein Entführungsfall aus dem Leipziger Zoo beschäftigt das Amtsgericht Chemnitz. Dabei geht es um Bartaffen-Dame Ruma. Kriminelle hatten sie im Frühjahr in ihrem Gehege gekidnappt.

Mutmaßliche Affen-Entführer in Chemnitz vor Gericht

Der Diebstahl von Affendame Ruma aus dem Leipziger Zoo wird am Donnerstag am Amtsgericht Chemnitz verhandelt (Symbolfoto)

Leipzig/Chemnitz - Die Entführung eines Affen aus dem Leipziger Zoo hat im Frühjahr für Schlagzeilen gesorgt. Dafür und für weitere Straftaten müssen sich am Donnerstag (9.00 Uhr) drei junge Männer am Amtsgericht Chemnitz verantworten. Laut Gericht geht es auch um Erpressung, weitere Diebstähle sowie Raubüberfälle.

Affendame Ruma war in der Nacht zum Ostersonntag aus ihrem Gehege gestohlen worden. Daraufhin fahndete die Polizei nach ihr. Vier Tage später war sie in einem Baum im Stadtteil Reudnitz entdeckt und daraufhin von Zoomitarbeiter eingefangen worden. Den Ermittlungen zufolge hatten die Entführer sie zunächst mit nach Chemnitz genommen, später aber zurück nach Leipzig gebracht und dort in dem Park ausgesetzt.