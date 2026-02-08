Zwei Männer laufen in Berlin-Mitte an einer Demo mit Nahost-Bezug vorbei. Kurz darauf werden sie angegriffen. Was ist geschehen?

Berlin - Zwei Männer im Alter von 20 und 22 Jahren sind in Berlin-Mitte von einer Gruppe angegriffen worden. Die beiden Männer seien vor dem Angriff an einer Versammlung mit Bezug zum Nahost-Konflikt vorbeigelaufen, erklärte eine Sprecherin der Polizei. „Der Ältere trug Kleidungsstücke, deren Insignien ihn nach außen als möglichen Anhänger einer politischen Einstellung erkennbar machten.“

An einem U-Bahnhof stellte die vermummte Gruppe die beiden, beleidigten und bedrohten sie. Als sie versucht haben sollen zu flüchten, wurde dem 22-Jährige nach Polizeiangaben mit der Faust auf den Hinterkopf geschlagen. Den 20-Jährigen sollen die Tatverdächtigen geschlagen und getreten haben, während er am Boden lag. Einer der Angreifer soll dabei einen Schlagring genutzt haben.

Erst als ein vorbeifahrender Autofahrer vorbeifuhr, hätten die Tatverdächtigen von ihnen abgelassen. Beide Männer wurden leicht verletzt. Der Staatsschutz hat nun die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung mit politischem Hintergrund übernommen.