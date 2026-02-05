Tabellenführer Schalke will nach vier sieglosen Partien nun gegen Dresden zurück in die Erfolgsspur. Trainer Muslic setzt auf Selbstvertrauen und einen Stürmer-Star in der Startelf.

Gelsenkirchen - Trainer Miron Muslic zeigt sich trotz des Drucks nach vier sieglose Spielen des FC Schalke 04 weiter optimistisch. Vor dem Heimspiel in der 2. Fußball-Bundesliga gegen Dynamo Dresden am Samstag (13 Uhr/Sky) demonstrierte der 43-Jährige sein Selbstvertrauen: „Wir brennen auf das Spiel. Wir können es kaum abwarten bis zum Anpfiff. Voller Fokus: Heimsieg und drei Punkte“, sagte Muslic.

Es sei der Anspruch des Tabellenführers, „da rauszugehen und das Spiel an uns zu reißen. Das lassen wir uns nicht nehmen“, sagte Muslic. Stürmer-Star Edin Džeko könnte gegen den Tabellen-16. Dresden erstmals von Beginn an spielen. „Edin ist fit und bereit für die Startelf“, sagte der Trainer.

Sylla nur noch zweite Wahl

In den ersten beiden Spielen seit seinem Winterwechsel wurde Džekos stets eingewechselt. Sturmpartner Moussa Sylla, dessen Transfer zu New York City FC sich kurzfristig zerschlagen hatte, muss sich dagegen erst einmal hinten anstellen. „Er gibt uns Qualität, muss sich aber einordnen“, sagte Muslic.

Der Vorsprung schrumpft

Tabellenführer Schalke 04 hat seit vier Begegnungen nicht mehr gewonnen, dabei nur zwei Punkte geholt und der zwischenzeitliche Vorsprung von fünf Punkten auf Relegationsplatz drei ist auf einen Punkt geschrumpft. Dresden hat dagegen zwei der vergangenen drei Spiele gewonnen.