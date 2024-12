Das Pokalspiel in Köln bringt Hertha-Trainer Fiél neue Verletzungsprobleme. Gegen Fürth muss womöglich ein gerade erst genesener Profi von Beginn an ran.

Berlin - Mittelfeldspieler Kevin Sessa fehlt Hertha BSC beim Zweitligaspiel in Fürth am Samstag (13.00 Uhr/Sky). Der 24-Jährige habe eine leichte Muskelverletzung erlitten, teilten die Berliner mit. Sessa zog sich die Blessur DFB-Pokal-Achtelfinale der Hertha beim 1. FC Köln (1:2) am Mittwoch zu und wurde nach 29 Minuten ausgewechselt.

Der Mittelfeldspieler war im Sommer von Bundesligist Heidenheim nach Berlin gekommen und musste schon zum Saisonstart länger wegen einer Knieverletzung aussetzen. Mit Jeremy Dudziak, Michal Karbownik und Bilal Hussein fehlen Trainer Cristian Fiél bereits weitere Spieler für die Position. Der gerade erst genesene Diego Demme war in Köln für Sessa ins Spiel gekommen, die Partie ging danach sogar noch in die Verlängerung.