Der Comedian Thomas Hermanns kann auf reichlich Erfahrung im Berliner Nachtleben zurückgreifen. Einiges davon hat er nun in ein Musical gepackt.

Musical „Berlin non stop“ über Nächte in der Partystadt

Berlin - Der Fernsehmoderator und Comedian Thomas Hermanns (61) hat sich gemeinsam mit dem Komponisten Thomas Zaufke (57) das Berliner Nachtleben vorgenommen. Herausgekommen ist das als queeres Musical angekündigte Stück „Berlin non stop“. Inspirieren ließen sie sich dabei von Leonard Bernsteins frühem Musical „On the town“. Nach der Premiere unter Regie von Fabian Gerhardt am Dienstag im Pfefferberg Theater sind Aufführungen bis zum 3. August vorgesehen.

Erzählt wird die Geschichte von drei jungen Berlin-Touristen aus London, Barcelona und Bad Bevensen, die in der sommerlichen Hauptstadt des Jahres 2010 nach Spaß, Sex, Kultur und Liebe suchen. Dort treffen sie auf Expertinnen und Experten des Berliner Nachtlebens, die ihnen als isländisches It-Girl, coole Taxifahrerin und queerer Barkeeper begegnen. Als Spielorte werden etwa ein Kebab-Imbiss, eine Schwulenbar in Kreuzberg, die Notaufnahme der Charité und der Garten des Nachtclubs Berghain inszeniert.