Der FC Bayern darf auf ein Comeback von Jamal Musiala noch in diesem Jahr hoffen. Der Nationalspieler absolviert am Vereinsgelände wieder Lauftraining. Ein ebenfalls verletzter Kollege schaut vorbei.

München - Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala ist nach seinem Wadenbeinbruch wieder auf den Fußballplatz zurückgekehrt. Der 22-Jährige absolvierte am Clubgelände des FC Bayern München erstmals wieder eine Laufeinheit auf dem Rasen. „Für mich war es super, wieder auf dem Platz zu sein. Es hat sich super angefühlt“, sagte Musiala. „Mein Fuß hat sich gut angefühlt.“

Sportdirektor Freund: Schaut positiv aus

Musiala hatte bei der Club-WM in den USA im Spiel gegen Paris Saint-Germain eine Sprunggelenksluxation mit dem Bruch des Wadenbeins erlitten. „Ich glaube, jede Woche macht man einen neuen Schritt nach vorne“, sagte Musiala. Es gehe jetzt darum, „sich wieder an das Laufen zu gewöhnen, Schnelligkeit aufzubauen. Dann fängt es an mit dem Ball. Dribbling, passen, schießen.“

Der Verein möchte bei der Rückkehr des Leistungsträgers kein Risiko eingehen. „Das wird schon ein bisschen dauern, aber es geht voran“, sagte Sportdirektor Christoph Freund. „Es schaut positiv aus. Er kann seinen Fuß wieder voll belasten. Positive Richtung, aber es dauert schon ein bisschen.“

Auch Davies treibt Comeback voran

Der Münchner Mittelfeldstar hatte im vergangenen Monat davon gesprochen, noch in diesem Jahr wieder für den FC Bayern spielen zu wollen. „Wenn ich zurückkomme, will ich bei 100 Prozent sein, auf einem guten Level. Deswegen nehmen wir uns Zeit“, sagte Musiala nun auf der Internetseite des Vereins.

Das ist auch das Ziel von Musiala-Kumpel Alphonso Davies, der nach einem Kreuzbandriss ebenfalls das Comeback vorantreibt. Der Kanadier schaute bei der Einheit von Musiala vorbei. „Phonzy hat mich supportet“, sagte Musiala. „Die Mannschaft, die Fans – man sieht, dass wir alle eine große Familie sind. Die Unterstützung hilft auf jeden Fall.“

Trainer Vincent Kompany hatte bei Davies eine Rückkehr in diesem Jahr in Aussicht gestellt. „Wenn es weiter gut läuft, dann haben wir vielleicht einen sehr fitten Alphonso im Dezember zurück“, sagte der Coach.