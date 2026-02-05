Einst kostete Sacha Boey mehr als 30 Millionen Euro Ablöse. Beim FC Bayern kam er aber nur wenig zum Einsatz. Nun wird er wieder nach Istanbul verliehen.

München - Der FC Bayern München gibt Außenverteidiger Sacha Boey an Galatasaray Istanbul ab. Wie der Club bekannt gab, wird der 25-jährige Franzose bis zum Sommer an seinen früheren Verein in der Türkei verliehen.

Ob das Geschäft eine Kaufoption beinhaltet und Galatasaray Boeys Gehalt bis Ende Juni übernimmt, wie der Transferexperte Fabrizio Romano zuvor berichtete, wurde von den Bayern nicht mitgeteilt.

Boeys Vertrag in München gilt bis 2028

Die Bayern hatten Boey Ende Januar 2024 aus Istanbul verpflichtet und mit einem Vertrag bis zum 30. Juni 2028 ausgestattet. Galatasaray selbst teilte damals mit, dass die Münchner 30 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro Bonus bezahlt haben.

Boey hatte beim FC Bayern immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen und konnte sich in seinen zwei Jahren in München keinen Stammplatz erarbeiten. Insgesamt spielte er 38 Mal für die Bayern und erzielte dabei ein Tor. Das Wintertransferfenster in der Türkei ist noch wenige Tage offen.

„Sacha kennt Galatasaray aus seiner Zeit, bevor er zu uns gewechselt ist, bestens und wird im vertrauten Umfeld keine lange Anlaufzeit brauchen. Er kann in den Champions League-Play-Offs gegen Juventus Turin sowie im Titelkampf der türkischen Süper Lig auf höchstem Niveau Einsatzminuten sammeln, was seiner Entwicklung sehr guttun wird“, sagte Bayern-Sportvorstand Max Eberl.