In der Nacht wird das Feuer gemeldet. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Wallhausen - In Wallhausen (Mansfeld-Südharz) ist ein Brand in einer Recycling-Firma ausgebrochen. Laut Polizei sollen Müllberge brennen. In der Nacht wurde gegen 2.50 Uhr Rauch gemeldet. Seitdem ist die Feuerwehr mit einem Großaufgebot im Einsatz. Ein Sprecher der Polizei rechnet damit, dass die Löscharbeiten noch mehrere Stunden andauern werden. Verletzte gebe es nicht.