Quecksilber und radioaktive Abfälle: Seit Jahren wird über die Deponie in der Altmark debattiert. Jetzt will sich der Landkreis juristisch wehren.

Salzwedel/Brüchau - Im Streit um die Giftschlammgrube Brüchau (Altmarkkreis Salzwedel) will der Kreistag möglicherweise juristisch gegen die Entscheidung des Landesamts für Geologie und Bergwesen (LAGB) vorgehen. Der Kreistag forderte nach Angaben einer Sprecherin den Landrat am Montagabend einstimmig auf zu prüfen, ob der Altmarkkreis den Klageweg bestreiten könne.

Es sei zu vermuten, dass auch die Stellungnahmen der einzelnen Fachbehörden des Altmarkkreises nicht hinreichend genug berücksichtigt worden seien, hieß es in dem Antrag der CDU/FDP-Fraktion. „Deshalb ist Klage zu erheben.“ Ursprünglich war vorgesehen, dass die Giftschlammgrube ausgehoben werden sollte. Im Oktober vergangenen Jahres hatte der Betreiber, das Energieunternehmen Neptune Energies, den Antrag gestellt, die giftigen Abfälle vor Ort einzukapseln. Das genehmigte das LAGB.

Das Unternehmen hatte in einer Stellungnahme darauf verwiesen, dass eine komplette Auskofferung der Giftschlammgrube nicht möglich sei, weil es für einen Teil der Abfälle keine Möglichkeit der Entsorgung gäbe. Dabei handelt es sich um rund 27.000 Tonnen Abfälle, die teils mit Quecksilber, teils aber auch radioaktiv belastet sind. Die Deponie existierte bereits in der DDR.