Die Arbeiten am Neubau der Mühlendammbrücke in Berlin-Mitte haben begonnen. Die alte Brücke gilt als marode. Auf dem Neubau wird es wohl enger als zuvor.

Berlin - Die Arbeiten am Neubau der maroden Mühlendammbrücke in Berlin-Mitte haben nun offiziell begonnen. Sie werde täglich von bis zu 74.000 Autos und Lastwagen genutzt, teilte die Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt mit. Die 1968 erbaute Brücke ist ein wichtiger Teil der Hauptachse (Molkenmarkt/Gertraudenstraße/Spittelmarkt) in Berliner Ost-West-Richtung. Sie führt vom Molkenmarkt zur Fischerinsel über die Spree.

Die neue Mühlendammbrücke soll den Angaben zufolge im Jahr 2028 fertiggestellt und fast sieben Meter schmaler sein als die bisherige. Das Projekt werde die Verkehrsinfrastruktur nachhaltig verbessern und die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer erhöhen, hieß es von der Senatsverwaltung. Beim symbolischen offiziellen Baubeginn waren Verkehrssenatorin Ute Bonde (CDU) sowie Vertreter der beteiligten Behörden und dem Projekt-Team dabei.