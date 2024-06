Eine Autofahrerin will eine Bundesstraße an einer Kreuzung überqueren. Dabei kommt es zu einem folgenschweren Zusammenprall mit einem Motorradfahrer.

Raguhn-Jeßnitz - Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Motorradfahrer im Landkreis Anhalt-Bitterfeld an seinen schweren Verletzungen gestorben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wollte eine 57-Jahre alte Autofahrerin die Bundesstraße 184 an einer Kreuzung bei Raguhn-Jeßnitz überqueren. Dabei kam es zum Zusammenprall mit dem Motorrad.

Der 58-jährige Motorradfahrer wurde am Samstagnachmittag mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Am Sonntagmorgen erlag der Mann seinen Verletzungen. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt. Weitere Details zum Unfallhergang und zur Ursache waren zunächst nicht bekannt.