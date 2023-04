Hessisch Oldendorf - Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall bei Hessisch Oldendorf schwer verletzt worden. Auf der Landesstraße 433 im Landkreis Hameln-Pyrmont kam der 22-Jährige am Dienstagabend in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. Nach Zeugenberichten überschlug sich das Krad mehrere Male, der Mann blieb schwer verletzt am Fahrbahnrand liegen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik.

Nach dem Polizeibericht hatte der Mann bereits am Montag einen Unfall auf der Bundesstraße 83 verursacht. Bei den Ermittlungen dazu kam der Verdacht der Beeinflussung durch Medikamente auf, der Führerschein wurde sichergestellt. Was für den erneuten Unfall ursächlich war, könne bisher nicht gesagt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Gegen den 22-Jährigen wurden Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.