Wiedemar - Ein Motorradfahrer ist in Wiedemar (Landkreis Nordsachsen) tödlich verunglückt. Der 48-Jährige ist auf der Staatsstraße 1 (S1) aus bisher ungeklärter Ursache in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und hat sich anschließend mehrfach überschlagen, wie die Polizei mitteilte. Er verstarb infolge seiner schweren Verletzungen noch am Unfallort. Der Unfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag, kurz vor dem Ortsteil Grebehna. Die S1 war bis 17.20 Uhr voll gesperrt. Die Polizei schätzt den Schaden auf circa 17.000 Euro.