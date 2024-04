Capellenhagen - Ein Motorradfahrer ist in Duingen (Landkreis Hildesheim) gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Der 33-Jährige fuhr am Samstagmittag auf der B240, als er in der Nähe der Ortschaft Capellenhagen aus bislang ungeklärter Ursache im Kurvenbereich mit seinem Motorrad auf der Fahrbahn stürzte und nach rechts auf den Grünstreifen abkam, wie die Polizei mitteilte. Ein Hubschrauber brachte den Mann in eine Klinik. An dem Motorrad entstand ein Totalschaden.