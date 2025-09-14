Eine Autofahrerin fährt auf einer Bundesstraße und möchte abbiegen. In dem Moment kommt ihr ein Motorradfahrer entgegen, doch die Frau übersieht ihn.

Beeskow - Ein 49 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Zusammenprall mit einem Auto auf einer Bundesstraße in Beeskow (Landkreis Oder-Spree) gestorben. Der Unfall ereignete sich am Samstagmorgen, wie die Polizeidirektion Ost mitteilte. Den Angaben zufolge wollte die 51-jährige Autofahrerin nach links auf eine Straße abbiegen und übersah dabei das entgegenkommende Motorrad. Die Fahrzeuge krachten im Einmündungsbereich zusammen. Der Motorradfahrer starb trotz sofortiger Reanimations- und Hilfemaßnahmen noch am Unfallort.