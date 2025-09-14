Sachsens Bauern haben den Großteil ihrer Ernte eingefahren. Vielerorts stehen nun Erntedankfeste an. Das Größte zog in Hoyerswerda mit einem Festumzug viele Menschen in seinen Bann.

Hoyerswerda - Das Landeserntedankfest in Hoyerswerda hat dieses Wochenende Zehntausende Menschen angelockt. Höhepunkte waren am Sonntag ein ökumenischer Gottesdienst und ein Festumzug durch die Stadt, bei dem die schönsten Erntekronen präsentiert wurden. Schätzungsweise 20.000 bis 30.000 Menschen hätten den Umzug verfolgt, sagte ein Sprecher auf dpa-Anfrage. Über das gesamte Wochenende wurde die Besucherzahl auf bis zu 70.000 Menschen geschätzt. Zum Abschluss war am Sonntagabend ein großes Feuerwerk geplant.

Das Fest steht seit Freitag unter dem Titel „Tradition vereint Stadt und Land“. Dazu wurden Programme auf mehreren Bühnen, eine Blaulichtmeile von Polizei und Feuerwehr, sowie ein großer Rummel geboten. Das Landeserntedankfest zählt nach dem Tag der Sachsen zu den größten landesweiten Volksfesten im Freistaat.