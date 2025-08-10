Ein Motorradfahrer ist im Landkreis Goslar viel zu schnell unterwegs und verliert in einer Kurve die Kontrolle - mit verheerenden Folgen.

Wildemann - Ein Motorradfahrer ist im Oberharz in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten und nach einem Zusammenstoß mit einem Auto gestorben. Der 24-Jährige erlag noch an der Unfallstelle in Wildemann (Landkreis Goslar) seinen Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Die Polizei geht davon aus, dass der Motorradfahrer am Samstagnachmittag zu schnell unterwegs war und deshalb in der Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er stieß frontal gegen das entgegenkommende Auto eines Paares. Für den Motorradfahrer aus Herzberg kam jede Hilfe zu spät. Das Paar im Alter von 78 und 79 Jahren blieb laut Polizei körperlich unverletzt. Die Straße in Richtung Lautenthal blieb für die Bergungsarbeiten sechs Stunden gesperrt, an den Fahrzeugen entstand Totalschaden.